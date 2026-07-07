Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2026 поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Полузащитник отметил, что в решающем матче португальцы не продемонстрировали свой привычный уровень игры. При этом он отдал должное сборной Испании, подчеркнув, что соперник заслужил выход в следующую стадию турнира.

«К сожалению, мы не показали свой лучший уровень игры. Сборной Испании могу выразить только уважение и поздравить с победой», — заявил Фернандеш пресс-службе ФИФА.

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса уступила Испании со счетом 0:1 и завершила выступление на чемпионате мира 2026 года.