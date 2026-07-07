Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о поражении национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1).

Бруну Фернандеш — полузащитник сборной Португалии globallookpress.com

«Это печальный момент. У нас была четкая цель — выиграть чемпионат мира, но мы не показали свою лучшую игру.

В первом тайме мы были лучше (соперника), но во втором тайме мы снова допустили ошибку, опустившись слишком глубоко и отдав мяч сопернику. Когда такое случается, у нас в конечном итоге возникают проблемы. Испания заслуживает похвалы, но я считаю, что если бы мы продолжали делать то, что делали в первом тайме, то уехали бы отсюда с другим результатом.

Оценка не может быть положительной — она была бы положительной только в том случае, если бы мы дошли до конца. Я знаю, что мы никогда не выигрывали чемпионат мира и всегда ставили планку очень высоко, но у этого состава были качества, необходимые для победы на чемпионате мира при определенной доле уверенности в себе.

Не нужно терять веру. Мы проиграли одному из фаворитов и должны смотреть в будущее по-другому. Мы должны быть более верны себе, играть по-своему и найти способы заставить команды больше уважать нас», — сказал Фернандеш O Jogo.

По итогам этого противостояния сборная Португалии завершила свое выступление на ЧМ-2026. Ранее главный тренер национальной команды Роберто Мартинес объявил об уходе со своего поста.