Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что сборная Португалии пострадала от эгоизма нападающего Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Португальцы дошли до 1/8 финала мундиаля, но уступили Испании.

«Сборная Португалия была в плену Роналду. Он преследует свои собственные цели, которые не находятся в интересах сборной. У нас много кто может играть на месте нападающего. У него большое эго, он хочет играть, и это мешает. Посмотрите по вчерашнему матчу — после 60‑й минуты он уже был мертвым. А главный тренер не был в состоянии его заменить.

Роналду уже не может играть в основном составе, максимум, он может помочь команде 20–30 минут, это уже не от игрок. К сожалению, он этого не понимает. Вчера он заявил, что больше не будет играть на чемпионате мира, конечно, в 45–46 лет это тяжело делать», — сказал Барбоза «Матч ТВ».

На ЧМ-2026 Криштиану забил три гола. Роналду оформил дубль в игре с Узбекистаном, а также поразил ворота Хорватии.