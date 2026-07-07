Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес оценил игру своего партнера по национальной команде Лионеля Месси после победы над сборной Египта (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

Лионель Месси globallookpress.com

​​«Уже нет слов, чтобы описать Месси, он проводит потрясающий чемпионат мира, и мы стараемся поддерживать его, быть рядом и наслаждаться каждым моментом, проведённым с ним.

Мы также благодарим его за всё, что он делает для нас, и за то, как он к нам относится. Он — легенда, лучший игрок в мире и в истории, он — феномен», — сказал Альварес журналистам после встречи.

Напомним, что сборная Аргентины уступала в матче против Египта со счетом 0:2 к 79-й минуте. Национальная команда забила 3 гола подряд и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Швейцария — Колумбия.

Лионель Месси в матче против Египта отметился голом и голевой передачей. После этого поединка форвард установил рекорд по количеству ассистов на чемпионатах мира.