Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал историческую победу своей команды над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Столе Сольбаккен globallookpress.com

Наставник признался, что встреча получилась невероятно напряжённой и могла завершиться в пользу любой из сторон, однако его подопечные сумели реализовать выбранный план на игру.

«Сегодня вся Норвегия имеет повод для праздника. Это был настоящий футбольный триллер, в котором обе команды сохраняли шансы на успех до самого конца. Мы грамотно действовали с тактической точки зрения. Конечно, были ошибки и потери мяча, за которые соперник мог нас наказать, но в итоге удача оказалась на нашей стороне. Игроки заслуживают огромной похвалы, и мы должны гордиться этим достижением», — сказал Сольбаккен в интервью пресс-службе ФИФА.