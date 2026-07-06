Сборные Португалии и Испании сойдутся в матче 1/8 финала чемпионата мира, который состоится 6 июля в 22:00 мск. Узнайте, где и как смотреть этот поединок.

Если Испания налегке прошла сборную Австрии, выиграв 3:0, то у Португалии в прошлом раунде плей-офф была непростая схватка с Хорватией. Коллектив Роберто Мартинеса мог и не выйти в 1/8 финала, однако все довел дело до победы со счетом 2:1.

Португальцев много критиковали до этого поединка. Теперь у Роналду и Ко есть отличная возможность доказать всем критикам, как они ошибались. Португалия имеет опыт побед над испанцами. Год назад «Команда избранных» обыграла «Красную Фурию» в финале Лиги наций. Удастся ли Португалии повторить результат или же Испания возьмет реванш?

Прогнозы и ставки

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Эксперты LiveSport.Ru рассказали, выиграет ли Португалия хотя бы один из таймов. Редакция предложила отдельный прогноз на тоталы матча. Еще одна ставка доступна здесь. Смелые ставки с высокими коэффициентами можно посмотреть тут.

Котировки букмекеров: 4.10 — победа Португалии, 1.98 — победа Испании, 2.65 и 1.50 — проход команд в следующий раунд.

Прогноз ИИ: матч завершится вничью 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — Испания смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Португалия — Испания в подробном онлайн-репортаже.