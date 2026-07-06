Нападающий «Сантоса» Неймар сообщил, что завершает выступления в составе национальной сборной Бразилии.

Последним матчем 34-летнего форварда за «селесао» стала встреча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии. Бразильцы уступили со счётом 1:2, а сам Неймар появился на поле на 67-й минуте и уже в компенсированное время реализовал пенальти, забив свой прощальный гол за национальную команду.

Для Неймара этот мундиаль стал четвёртым в карьере. За годы выступлений в составе сборной Бразилии он провёл 130 матчей, отметившись 80 забитыми мячами и 59 голевыми передачами.

Вместе с национальной командой нападающий завоевал золотые медали Олимпийских игр 2016 года, а также стал победителем Кубка конфедераций 2013 года, оставив заметный след в истории бразильского футбола.