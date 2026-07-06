Полузащитник сборной Бразилии Каземиро поделился эмоциями после поражения от Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Хавбек признался, что с трудом находит слова после столь болезненной неудачи. По его мнению, у бразильской команды были шансы изменить ход встречи, однако воспользоваться своими возможностями она не сумела.

«Сейчас очень тяжело говорить о произошедшем. Каждый бразилец мечтает увидеть свою сборную чемпионом мира, и мы понимаем, что не оправдали ожиданий миллионов наших соотечественников. Мы сделали всё, что было в наших силах, честно работали и отдавались на поле без остатка. Несмотря на итоговый результат, я горжусь тем, как наша команда прошла этот турнир», — заявил Каземиро Caze TV.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет с Англией.