Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года, не пожалев резких слов в адрес команды и её лидера Неймара.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Журналист назвал выступление бразильской сборной одним из самых неудачных на нынешнем турнире, а также подверг жёсткой критике 34-летнего форварда.

«Бразильцы — главные поленья этого чемпионата мира. Неймар — просто никчёмный футбольный дед. Он абсолютно нулевой духом», — написал Губерниев в соцсетях.

Напомним, команда Карло Анчелотти завершила борьбу за трофей уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2. Единственный гол бразильцев был забит Неймаром, который реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время.