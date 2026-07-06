Заслуженный тренер Валерий Газзаев рассказал, что его не особо удивил вылет Бразилии в 1/8 финала ЧМ от Норвегии (1:2).

«Норвегия оказалась мощнее Бразилии: там играют более молодые футболисты. Чего стоит только Эрлинг Холанн. У них современный стиль игры, отличная физическая подготовка. Можно сказать, что никакой сенсации не произошло. Норвегия и на групповом этапе, и в плей‑офф показывала отличный футбол. Поэтому они заслуженно вышли в 1/4 финала чемпионата мира», — сказал Газзаев «СЭ».

Соперником Норвегии на стадии четвертьфинала станет Англия, которая прошла Мексику (3:2). Игра состоится 12 июля в 00:00 (мск).