Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии перед очной встречей в 1/8 финала ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Я не скрываю, что я поклонник Криштиану и таких людей, как он. С характером, неутомимый. Он пример ценностей. Я преклоняюсь перед ним. Дело не в том наследии, которое он оставляет, а в том, что он еще оставит.

С ним нужно быть внимательными при любых обстоятельствах. Необязательно играть персонально по нему, но нужно быть начеку на любом участке поля. Я предпочел бы, чтобы он не играл (против нас), но он сыграет. Нам предстоит насладиться игрой одного из лучших футболистов в истории», — сказал де ла Фуэнте As.

Матч между сборными Португалии и Испании в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 6-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.