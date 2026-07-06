Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о победе национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики (3:2).

Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии globallookpress.com

Напомним, что футболист в этом поединке оформил дубль, отличившись на 36-й и 38-й минутах.

«Я никогда ещё так не гордился нашей командой. Это огромное достижение — и для неё, и для всей страны, которая поддерживала нас всю неделю.

Мы говорили о том, как сложно будет играть в невероятной атмосфере против очень сильного соперника. Тот факт, что мы одержали эту победу, делает этот вечер лучшим в моей карьере в сборной Англии», — приводит слова Беллингема ESPN.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет против Норвегии 12-го июля. Начало игры — в 00:00 мск.