Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.

Томас Тухель globallookpress.com

Немецкий специалист отметил, что английская команда готова сыграть в непростой атмосфере легендарной «Ацтеки», где подавляющее большинство болельщиков будет поддерживать хозяев. При этом Тухель признался, что информация о возможном переносе времени начала встречи из-за неблагоприятных погодных условий стала неожиданностью для тренерского штаба.

«Вероятность переноса матча немного застала врасплох меня и руководство федерации. Однако игроков это не затронуло — думаю, они даже не знали, что такой вариант рассматривался. Мы готовы к давлению трибун. На таком стадионе, как "Ацтека", болельщики способны буквально окрылить свою команду. Таких арен в мире совсем немного, и, уверен, мексиканские фанаты постараются использовать это преимущество», — приводит слова Тухеля L'Equipe.

Матч между сборными Мексики и Англии состоится в ночь на 6 июля в Мехико. Стартовый свисток должен прозвучать в 03:00 мск.