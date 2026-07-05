Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении Парагвая от Франции (0:1) в матче ЧМ-2026.

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«Грязная игра от Парагвая. Негативно отношусь к такой философии футбола. Они не могут противостоять в футболе никому, способны только так действовать. Это единственная возможность таких команд, чтобы помешать и разозлить игроков соперника более высокого уровня. Но это установка тренера. После таких матчей надо отстранять тренеров. Надо наказывать за такой футбол. Для чего Парагвай вышел на чемпионат мира? Удивительно, как отсудил арбитр. Он же показал три карточки французам, но ни одной не дал парагвайцам. А с этим надо бороться.

Не знаю, было ли болельщикам "Динамо" стыдно за поведение Касераса, но им ведь главное, чтобы он за клуб играл нормально. Удары по соперникам — это от беспомощности. Просто оказалось, что он мячи отнимать не умеет. Много таких, кто в атаке активен, но в обороне — дырки. Надо иметь мастерство, чтобы уметь противостоять нападающим. Когда тебя обыгрывают, то делают из тебя петрушку», — приводит слова Силкина « Советский спорт ».

Благодаря этой победе сборная Франции пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против команды Марокко. Парагвай покинул турнир.