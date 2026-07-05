Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Колумбии и Ганы (1:0).

Джон Кордоба globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Пипе Сьерра, медицинское обследование выявило у форварда разрыв приводящей мышцы. На восстановление футболисту потребуется около четырёх недель.

Таким образом, Кордоба уже не сможет помочь сборной Колумбии на нынешнем мировом первенстве. Кроме того, колумбийский форвард рискует пропустить старт нового сезона РПЛ в составе «Краснодара».

За время выступлений за краснодарский клуб Джон Кордоба провёл 156 официальных матчей, в которых забил 80 голов и отдал 37 результативных передач.