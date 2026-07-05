Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разговоры вокруг Килиана Мбаппе, которого некоторые СМИ называют «диктатором» национальной команды.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Французский специалист не согласился с подобной характеристикой капитана, подчеркнув, что сложившийся в прессе образ форварда не соответствует действительности.

«Журналисты пытаются сделать из Мбаппе "диктатора", хотя на самом деле всё совсем иначе. Его публичный образ не отражает реальность.

Килиан всегда был зрелым человеком, за которым идёт вся команда. Я рад, что именно он выводит сборную на поле с капитанской повязкой», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо.