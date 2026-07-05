5 июля в 23:00 мск состоится матч 1/8 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Бразилии и Норвегии. Узнайте, где можно посмотреть игру и как это сделать.

Бразилии пришлось постараться в прошлом раунде плей-офф. Команде Карло Анчелотти проблем доставила Япония. «Избранные» даже первыми пропустили, но благодаря голу в компенсированное время по итогу оформили волевую победу.

Норвегия в третий раз в своей истории выступит в 1/8 финала. Все благодаря победе над Кот-д'Ивуаром со счетом 2:1. Результат команде Столе Сольбаккена принес точный удар Эрлинга Холанна, для которого этот гол стал пятым на турнире.

Норвегия знает, что с Бразилией можно и нужно играть в смелый футбол. Матч с Японией показал проблемы коллектива Анчелотти. На этом мундиале мы видели немало сенсаций. Станет ли норвежская сказка очередной из них?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, стоит ли ждать результативных действий от Эрлинга Холанна. Ставки на результативность поединка можно узнать здесь. Способна ли Норвегия обыграть Бразилию, редакция рассуждала в этом прогнозе.

Букмекеры выставили 1.80 на победу Бразилии и 4.80 на победу Норвегии, на проход команд в следующий раунд котировки составляют 1.40 и 2.95 соответственно.

Прогноз ИИ: матч завершится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бразилия — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бразилия — Норвегия в подробном онлайн-репортаже.