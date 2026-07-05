Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о роли таланта в успехах национальной команды.

«Отстает ли бразильский футбол или сборная по-прежнему может быть лидером? Бразилия — страна, которая воспитываем многих игроков. Например, Эндрик, Эстеван — очень молодые и необыкновенно талантливые игроки. Талант формируется благодаря генетике, структуре, культуре и традициям страны.

30 лет назад таланта было достаточно для победы. Сегодня этого уже недостаточно. Необходимо поддерживать талант, подкреплять его профессионализмом, знаниями, физической силой, серьезным настроем и характером, чтобы талант мог сыграть решающую роль», — сказал Анчелотти UOL.

Сборная Бразилии сыграет против Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года сегодня, 5-го июля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы национальных команд — тут.