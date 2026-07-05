Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро прокомментировал поражение команды от Франции (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Густаво Альфаро globallookpress.com

Наставник признался, что после финального свистка испытывает тяжелые эмоции и пока не может спокойно оценить произошедшее. По словам Альфаро, его команде потребуется время, чтобы пережить этот болезненный вылет.

«Сейчас я просто раздавлен. Франции хватило одного яркого индивидуального эпизода и пенальти, назначенного после просмотра ВАР, чтобы победить нас. Мы сражались как львы. У меня нет никаких сомнений, что этот чемпионат мира сделал нашу сборную сильнее», — заявил Альфаро пресс-службе ФИФА.