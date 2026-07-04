Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Парагвая может пройти в Филадельфии в условиях аномальной жары.

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По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 5 июля, температура воздуха в тени поднимется до 36 градусов по Цельсию, а из-за высокой влажности будет ощущаться еще сильнее, сообщает L'Équipe. Из-за отсутствия климат-контроля на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» под угрозой находится безопасность игроков и болельщиков. ФИФА планирует ввести дополнительные паузы на водопой, однако в профсоюзе FIFPRO и в научной среде требуют переноса игры, так как считают эти меры недостаточными при температуре выше 28°C.

По регламенту ФИФА матч разрешено отложить при достижении температуры 32°C по влажному термометру, но на текущий момент официального решения о переносе встречи нет.