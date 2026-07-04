Сборные Канады и Марокко сыграют 4 июля в Хьюстоне в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Старт встречи в 20:00 мск. Расскажем в анонсе, где и как смотреть игру.

Сборная Канады имеет только одно поражение на турнире. Из группы канадцы вышли благодаря победе над Катаром и ничье с Боснией и Герцеговиной. В первом раунде плей-офф «трилистникам» досталась команда ЮАР. В итоге победу хозяева ЧМ вырвали в компенсированное время второго тайма.

Сборная Марокко идет пока что без поражений. В группе команда отметилась ничьей с Бразилией, а также победами над Шотландией и Гаити. В 1/16 финала чемпион Кубка африканских наций одолел Нидерланды в серии пенальти, причем шансов у него было предостаточно еще в игровое время.

Канада и Марокко встречались на ЧМ в 2022 году. Тогда «Атласские львы» одолели канадцев со счетом 2:1. Сборная Марокко сейчас на ходу и вполне способна повторить прошлый результат.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 5.40 на победу Канады и 1.79 на победу Марокко, 3.15 и 1.36 они дают на проход команд в следующий раунд.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что марокканцы в первом тайме сделают заявку на победу. Также редакция предлагает прогноз на голы.

Прогноз ИИ: матч выиграет Канада со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Канада — Марокко смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Канада — Марокко в подробном онлайн-репортаже.