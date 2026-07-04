Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении сборной Канады на ЧМ-2026.

Стефен Эуштакиу — капитан сборной Канады globallookpress.com

«Канадцы могут быть довольны выходом в 1/8 финала. Они попали на сильную сборную, где мастерство соперника было выше. И здесь только везение, фарт и сверхсамоотверженность могли бы канадцам принести результат. Но марокканцы не дали усомниться в себе», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Кленовые листья» вышли из группы со второго места и дошли в плей-офф до 1/8 финала, где разгромно уступили Марокко со счетом 0:3.

Сборная Канады стала первой командой-хозяйкой турнира, вылетевшей из турнира.