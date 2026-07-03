3 июля в 06:00 мск состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Швейцарии и Алжира. В этом анонсе расскажем, где смотреть игру.

Швейцария вышла из своей группы без единого поражения. На старте турнира команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. После этого у «Красных крестоносцев» дела пошли вверх. Они разгромили Боснию и Герцеговину 4:1, затем обыграли Канаду 2:1.

Алжир начал мундиаль с поражения. «Лисы пустыни» проиграли 0:3 Аргентине. Обыграв Иорданию 2:1 и сыграв вничью с Австрией 3:3, алжирцы заняли третье место. По итогам 3 туров группы у Алжира было 4 очка, 5 забитых и 7 пропущенных голов. Это позволило команде пройти в плей-офф через рейтинг третьих команд.

Команды сыграют друг с другом впервые, при этом фаворитом считают Швейцарию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.98 — победа Швейцарии, 4.60 — победа Алжира, 1.50 и 2.65 — проход команд в 1/8 финала плей-офф.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз за 1.90. Также редакция подготовила ставки на тотал поединка.

Искусственный интеллект предсказал победу Швейцарии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швейцария — Алжир смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Швейцария — Алжир в подробном онлайн-репортаже.