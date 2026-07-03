Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче Аргентины и Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Месси один точно должен забить. Я не уверен, что Кабо‑Верде сможет сдержать все атаки аргентинцев, поэтому голы будут, и Месси один гол должен забить. Думаю, что матч будет похож на встречу Франции со шведами или Испании с Австрией. Думаю, будет победа 3:0, что‑то такое», — приводит слова Сенникова « Матч ТВ ».

Аргентина и Кабо-Верде сыграют между собой сегодня ночью, 4 июля. Начало игры — 01:00 мск.