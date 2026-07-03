Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

«Рад победе и взволнован выходом в следующий раунд, дальше будет больше. Надеюсь, впереди еще много важных моментов. Команда давала нам основания для веры в нее в последние несколько лет, она всегда борется в важных матчах. Мы должны уметь побеждать Уругвай, даже когда дела идут не очень хорошо.

Люди ищут причины, если хотят, но мы спокойны и уверены в себе. Мы верим, что все может сложиться хорошо, вот и все», — цитирует Оярсабаля Marca.

Сборная Испании благодаря этой победе вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.