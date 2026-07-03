3 июля в 21:00 мск состоится поединок 1/16 финала плей-офф чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Австралии и Египта. Подробнее о том, где смотреть матч, можно узнать в этом анонсе.

Сборная Австралии одержала одну победу на турнире, обыграв Турцию 2:0. Этого и ничьи с Парагваем хватило для того, чтобы выйти в плей-офф со второй позиции.

А вот Египет пока что без поражений на этом мундиале. «Фараоны» добыли ничьи с Ираном и Бельгией, а также выиграли у Новой Зеландии. Это обеспечило команде выход из группы со второй строчки.

По мнению экспертов, у египтян больше шансов на успех. Смогут ли австралийцы достойно выступить против четвертой команды Кубка африканских наций?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 3.80 на победу Австралии, 2.40 на победу Египта, 2.35 и 1.62 — на выход команд в следующий раунд плей-офф.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на победителя встречи. Также они предлагают ознакомиться со ставками на тотал в отдельном прогнозе на результативность поединка.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Египта со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австралия — Египет смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Австралия — Египет в подробном онлайн-репортаже.