3 июля в 21:00 мск состоится поединок 1/16 финала плей-офф чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Австралии и Египта. Подробнее о том, где смотреть матч, можно узнать в этом анонсе.
Сборная Австралии одержала одну победу на турнире, обыграв Турцию 2:0. Этого и ничьи с Парагваем хватило для того, чтобы выйти в плей-офф со второй позиции.
А вот Египет пока что без поражений на этом мундиале. «Фараоны» добыли ничьи с Ираном и Бельгией, а также выиграли у Новой Зеландии. Это обеспечило команде выход из группы со второй строчки.
По мнению экспертов, у египтян больше шансов на успех. Смогут ли австралийцы достойно выступить против четвертой команды Кубка африканских наций?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 3.80 на победу Австралии, 2.40 на победу Египта, 2.35 и 1.62 — на выход команд в следующий раунд плей-офф.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на победителя встречи. Также они предлагают ознакомиться со ставками на тотал в отдельном прогнозе на результативность поединка.
- Искусственный интеллект предсказал победу сборной Египта со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Австралия — Египет смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Австралия — Египет в подробном онлайн-репортаже.