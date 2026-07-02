3 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Австралия и Египет. Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Австралия
Турнирное положение: Австралия оказалась в плей-офф благодаря второй позиции в группе D, в которой набрала четыре очка.
Команда проиграла два балла победителю квартета США, а также по разнице мячей обошла третий в таблице Парагвай и на один пункт — четвертую Турцию.
Последние матчи: в финальном поединке прошедшей стадии североамериканского турнира сборная сыграла вничью с Парагваем — 0:0.
Второй тур группового раунда чемпионата мира и вовсе не принес очков представителю Азии, поскольку тот потерпел поражение от США со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Итальяно и Леки, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые в основном были официальными, Австралия выиграла только один раз при двух поражениях и двух ничьих.
Вряд ли такие выступления могут свидетельствовать о высоких шансах «Соккеруз» на успех, но если им удалось шокировать Турцию, то почему бы не повторить это и с Египтом?
Нестро Иракунда и Коннор Меткаф — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Египет
Турнирное положение: Египет едва не выиграл свою группу на предыдущей стадии, но все же занял второе место с пятью очками.
Команда лишь по разнице мячей проиграла победителю квартета Бельгии, а также на два балла обошла третий в таблице Иран и на четыре — последнюю Новую Зеландию.
Последние матчи: сборная выиграла бы группу, если бы выиграла в последнем туре, однако подножку ей подставил Иран — 1:1.
Ранее во втором туре данной стадии «Фараоны» набрали три очка, когда уверенно одержали победу над Новой Зеландии с результатом 3:1.
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Лашин.
Состояние команды: в четырех последних матчах разного статуса Египет выиграл лишь однажды при двух ничьих и одном поражении.
Это явно не та форма, которая позволяет уверенно ставить на проход африканской сборной в 1/8 финала, тем не менее, она все же выше классом, чем соперник.
Пять голов команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Австралии забивали меньше трех голов
- в трех из пяти последних матчей Австралия не забивала
- в двух из четырех последних матчей Египта забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 2.90, успех Австралии — в 3.25.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.47.
Прогноз: в пяти последних матчах Австралии забивали меньше трех голов. «Соккеруз» обычно и сами мало забивают, и от соперника немного пропускают.
Между тем, в четырех из шести последних поединков Египта также забивали меньше трех голов.
Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что представитель Азии не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей ему не удавалось отличиться голом.
Ставка: тотал Австралии меньше 0,5 голов за 2.40