Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия решил завершить выступления за национальную команду.

Эннер Валенсия globallookpress.com

«Мне грустно, но в то же время спокойно, потому что я всегда был предан сборной Эквадора. Это был мой последний матч за национальную команду. Я попрощался со всеми. Это очень печальный день, и я не хотел, чтобы моё прощание произошло именно так», — приводит El Comercio слова Валенсии.

Последним для 36‑летнего футболиста стала игра 1/16 финала ЧМ‑2026 с Мексикой (0:2). За сборную Валенсия выступал с 2012 года, проведя 109 матчей, забив 49 мячей и отдав 15 результативных передач.