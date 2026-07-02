Сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

США — Босния и Герцеговина globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Перехватили мяч американцы, Тилльман сделал передачу в адрес Балогуна. Попытался прервать её в подкате Алайбегович, но лишь ухудшил положение, выдав ассист на Фоларина, который по центру ворвался в штрафнуб и пробил мимо Василя.

На 64-й минуте американцы остались в меньшинстве. Балогун жёстко наступил сзади на голеностоп Мухаремовичу и получил прямую красную карточку.

На 82-й минуте Малик Тилльман положил мяч со штрафного в свободный левый угол ворот Боснии, не сильным, но очень точным ударом через стенку.

Результат матча США Вашингтон 2:0 Босния и Герцеговина Сараево 1:0 Фоларин Балогун 45' 2:0 Малик Тилльман 82' США: Мэтт Фриз, Алекс Фримен, Крис Ричардс, Тим Рим, Энтони Робинсон, Серджино Дест ( Себастьян Берхалтер 87' ), Уэстон Маккенни ( Джованни Рейна 90' ), Тайлер Адамс, Кристиан Пулишич ( Рикардо Пепи 88' ), Малик Тилльман, Фоларин Балогун Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Зеад Колашинац ( Амар Мемич 75' ), Степан Раделич, Тарик Мухаремович, Никола Катич ( Харис Табакович 75' ), Амар Дедич, Иван Шуньич ( Эрмин Махмич 51' ), Армин Гигович ( Беньямин Тахирович 51' ), Эрмедин Демирович, Эдин Джеко ( Эсмир Байрактаревич 51' ), Керим Алайбегович Жёлтая карточка: Степан Раделич 80' (Босния и Герцеговина) Красная карточка: Фоларин Балогун 64' (США)

Статистика матча 2 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 48 Владение мячом 52 4 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 7 Фолы 13

После этого матча сборная США вышла в 1/8 финала домашнего ЧМ-2026, где 7 июля сыграет с Бельгией. Боснийцы покидают турнир.