Сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

США — Босния и Герцеговина
США — Босния и Герцеговина globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Перехватили мяч американцы, Тилльман сделал передачу в адрес Балогуна. Попытался прервать её в подкате Алайбегович, но лишь ухудшил положение, выдав ассист на Фоларина, который по центру ворвался в штрафнуб и пробил мимо Василя.

На 64-й минуте американцы остались в меньшинстве. Балогун жёстко наступил сзади на голеностоп Мухаремовичу и получил прямую красную карточку.

На 82-й минуте Малик Тилльман положил мяч со штрафного в свободный левый угол ворот Боснии, не сильным, но очень точным ударом через стенку.

Результат матча

СШАВашингтонСША2:0Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаСараево
1:0 Фоларин Балогун 45' 2:0 Малик Тилльман 82'
США:  Мэтт Фриз,  Алекс Фримен,  Крис Ричардс,  Тим Рим,  Энтони Робинсон,  Серджино Дест (Себастьян Берхалтер 87'),  Уэстон Маккенни (Джованни Рейна 90'),  Тайлер Адамс,  Кристиан Пулишич (Рикардо Пепи 88'),  Малик Тилльман,  Фоларин Балогун
Босния и Герцеговина:  Никола Васильев,  Зеад Колашинац (Амар Мемич 75'),  Степан Раделич,  Тарик Мухаремович,  Никола Катич (Харис Табакович 75'),  Амар Дедич,  Иван Шуньич (Эрмин Махмич 51'),  Армин Гигович (Беньямин Тахирович 51'),  Эрмедин Демирович,  Эдин Джеко (Эсмир Байрактаревич 51'),  Керим Алайбегович
Жёлтая карточка:  Степан Раделич 80' (Босния и Герцеговина)
Красная карточка:  Фоларин Балогун 64' (США)

После этого матча сборная США вышла в 1/8 финала домашнего ЧМ-2026, где 7 июля сыграет с Бельгией. Боснийцы покидают турнир.