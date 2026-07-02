Сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Перехватили мяч американцы, Тилльман сделал передачу в адрес Балогуна. Попытался прервать её в подкате Алайбегович, но лишь ухудшил положение, выдав ассист на Фоларина, который по центру ворвался в штрафнуб и пробил мимо Василя.
На 64-й минуте американцы остались в меньшинстве. Балогун жёстко наступил сзади на голеностоп Мухаремовичу и получил прямую красную карточку.
На 82-й минуте Малик Тилльман положил мяч со штрафного в свободный левый угол ворот Боснии, не сильным, но очень точным ударом через стенку.
Результат матча
После этого матча сборная США вышла в 1/8 финала домашнего ЧМ-2026, где 7 июля сыграет с Бельгией. Боснийцы покидают турнир.