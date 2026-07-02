Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о важной роли вингера Ламина Ямаля в коллективе и о том, как он положительно влияет на своих партнёров на ЧМ‑2026.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Я думаю, он оптимистичный игрок, уверенный в своих возможностях и возможностях своих товарищей по команде. Мы знаем, каков наш потенциал. Мы знаем, как далеко мы можем зайти. Слова Ямаля в их контексте кажутся мне очень позитивными. Он передаёт оптимизм, уверенность, спокойствие, и мне это нравится. Ламин может сыграть столько, сколько мы его попросим. Мы, как всегда, очень осторожно подходим к восстановлению всех игроков.

Не одно и то же — играть в очень требовательном матче, очень интенсивном и быстром, где вы можете сыграть только полчаса, и в других матчах, которые более комфортны, где вы можете сыграть 70 минут. Ламин в отличной форме. Вы видели, как он хочет играть», — сказал испанский тренер на пресс‑конференции.