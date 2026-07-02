«Манчестер Сити» официально объявил о достижении соглашения с «Ноттингем Форест» по трансферу полузащитника английской сборной Эллиота Андерсона.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» достигли соглашения о трансфере Эллиота Андерсона. В настоящее время 23-летний Андерсон выступает в составе сборной Англии на чемпионате мира по футболу и уже прошел медицинский осмотр в Канзасе«, — говорится в официальном заявлении клуба.

23-летний хавбек на проходящем чемпионате мира 2026 года принял участие во всех четырех поединках национальной команды Англии, которая накануне, 1 июля, успешно преодолела барьер 1/16 финала, обыграв сборную ДР Конго со счетом 2:1.

В составе своего прежнего клуба "Ноттингем Форест" Андерсон успел провести в общей сложности 92 официальных матча, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 11 результативных передач.