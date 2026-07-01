Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер считает, что обыграть в этот вечер Францию (0:3) в 1/16 финала ЧМ было практически невозможно.

Грэм Поттер globallookpress.com

«Мы столкнулись с крайне сильным соперником. Победила безоговорочно лучшая команда. Конечно, футбол остаётся футболом, и они тоже могут проиграть матч, но я желаю удачи Франции!

Сегодня нам нужно было сыграть идеально, и даже если бы мы это сделали, я не уверен, что этого было бы достаточно, если честно, потому что соперник был на очень высоком уровне. Если посмотреть на игроков сборной Франции и сравнить их с нашими, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, будем надеяться, впереди много хорошего», — приводит RTL слова Поттера.

Следующим соперником «трёхцветных» на турнире станет Парагвай, игра с которым состоится 5 июля в 00:00 (мск).