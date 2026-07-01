Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что в первую очередь смотрит на командные достижения, а не пытается превзойти рекорд аргентинца Лионеля Месси по числу голов на ЧМ.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Как я уже говорил, наша цель — пройти как можно дальше, добраться до финала и попытаться выиграть турнир. Мы идём шаг за шагом. Конечно, чем больше голов забиваешь, тем выше поднимаешься в списке бомбардиров — это очевидно. Но о рекорде я не думаю. Пока Месси на турнире, он наверняка забьёт ещё. Меня гораздо больше волнует, с кем нам предстоит сыграть дальше и насколько мы близки к нашей главной цели», — приводит AS слова Мбаппе.

После дубля в ворота Швеции (3:0) в 1/16 финала ЧМ‑2026 у Мбаппе стало 18 голов на ЧМ за карьеру — по этому показателю он уступает лишь Месси, у которого 19 забитых мячей. На ЧМ‑2026 француз и аргентинец лидируют в списке лучших бомбардиров: у каждого по 5 голов.