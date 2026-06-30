Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил выступление сборной Германии на ЧМ-2026.

Владислав Радимов globallookpress.com

В 1/16 финала бундестим уступила Парагваю в серии пенальти и покинула турнир.

«Если не доминировать над соперником, который ниже уровнем, то добиться на турнире чего‑то не получится. Даже если бы сборной Германии улыбнулась удача в серии пенальти, то дальше было бы не лучше.

Парагвай — неуступчивая до ужаса команда. Они никогда не сдаются, не проигрывают сопернику еще до матча.

Мы всегда ждем от сборной Германии голов и созидательной игры. Но доморощенных созидательных игроков не хватает. Мне кажется, что у немцев такое поколение, что выход из группы — это их максимум. В Бундеслиге главные роли играют легионеры», — цитирует Радимова «Матч ТВ».