Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что сделал возможное на ЧМ-2026 по футболу, несмотря на неудачу команды в плей‑офф.

Мануэль Нойер globallookpress.com

В 1/16 финала немцы уступили сборной Парагвая (1:1, 3:4 по пен.) Перед турниром 40‑летний голкипер вернулся в национальную команду.

«Это невероятно горько, но, когда играешь против такой команды, нужно создавать больше голевых моментов. Мы просто не сделали достаточно.

Как оцениваю свое возвращение в сборную? Я выложился на полную», — цитирует Нойера Kicker со ссылкой на эфир ZDF.