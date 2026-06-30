Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби поделился впечатлениями после победы над Нидерландами в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Встреча завершилась ничьёй 1:1. В серии пенальти удачнее оказались марокканские футболисты — 3:2.

После игры Уаби отметил, что считает результат закономерным, подчеркнув преимущество своей команды по игре и статистическим показателям.

«Эта победа полностью заслуженная. Считаю, что мы контролировали ход встречи и во многом превосходили соперника. Не думаю, что Нидерланды часто играют при владении мячом около 30% — сегодня у нас было примерно 70%. Мы создали гораздо больше моментов и нанесли больше ударов», — цитирует специалиста сайт ФИФА.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко встретится с Канадой. Матч состоится 4 июля.