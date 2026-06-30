Рональд Куман уйдет с поста главного тренера сборной Нидерландов после вылета национальной команды на стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года. Об этом сообщает портал The Touchline.

Рональд Куман globallookpress.com

Стало известно, что федерация футбола Нидерландов подтвердит отставку специалиста в ближайшее время.

«Оранжевые» уступили сборной Марокко в матче 1/16 финала ЧМ-2026, проиграв в серии пенальти (2:3) после ничьей (1:1) в основное время.

Ранее Куман высказался о поражении сборной Нидерландов в матче против марокканской национальной команды.