Сборная Марокко в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2016 одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) .

Нидерланды — Марокко
Нидерланды — Марокко globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 72-й минуте. Начал голевую атаку Вербрюгген, в центре поля выиграл верх Вегорст, далее мяч подхватил Саммервилл, дотащил его до штрафной и в падении протолкнул сферу на Коди Гакпо, который из пределов штрафной замкнул передачу.

Отыграться марокканцам удалось лишь в компенсированное время. Последовала передача с левого фланга на дальнюю штангу ворот Нидерландов, откуда головой вонзил мяч в сетку ворот голландцев Исса Диоп.

Встреча перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где точнее были марокканцы. У голландцев Джастин Клюйверт и Квинтен Тимбер пробили мимо створа, а удар Крисенсио Саммервилла парировал Яссин Буну.

Результат матча

НидерландыАмстердамНидерланды1:1МароккоМароккоРабат
1:0 Коди Матес Гакпо 72' 2:0 Теун Коопмейнерс 90+1' пен. 3:0 Ваутер Вегорст 90+1' пен. 3:1 Исмаэль Сайбари 90+1' пен. 3:2 Исса Диоп 90+1' 3:3 Суфьян Рахими 90+1' пен. 3:4 Чемсдин Талби 90+1' пен.
Нидерланды:  Барт Вербрюгген,  Ян Паул ван Хекке,  Вирджил ван Дейк,  Натан Аке (Теун Коопмейнерс 71'),  Дензел Дюмфрис,  Микки ван де Вен (Квинтен Тимбер 86'),  Райан Гравенберх (Йоррел Хато 86'),  Френки де Йонг (Мартен де Рон 110'),  Крисенсио Саммервилл,  Коди Матес Гакпо (Джастин Клюйверт 113'),  Брайан Бробби (Ваутер Вегорст 71')
Марокко:  Яссин Буну,  Нуссайр Мазрауи,  Шади Риад (Анасс Салах-Эддин 75'),  Исса Диоп,  Ашраф Хакими,  Исмаэль Сайбари,  Билаль эль-Ханнус (Чемсдин Талби 87'),  Аззедин Унаи (Суфьян Рахими 86'),  Браим Диас (Самир эль Мурабет 79'),  Нейл Эль-Айнауи,  Айюб Буадди (Жессим Яссин 79')
Жёлтая карточка:  Исса Диоп 47' (Марокко)

Сборная Марокко в 1/8 финала сыграет 4 июля с командой Канады. Сборная Нидерландов покидает турнир.