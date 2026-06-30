Сборная Марокко по пенальти прошла Нидерланды в 1/16 финала ЧМ-2026
06:55
Сборная Марокко в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2016 одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) .
Счет в матче был открыт на 72-й минуте. Начал голевую атаку Вербрюгген, в центре поля выиграл верх Вегорст, далее мяч подхватил Саммервилл, дотащил его до штрафной и в падении протолкнул сферу на Коди Гакпо, который из пределов штрафной замкнул передачу.
Отыграться марокканцам удалось лишь в компенсированное время. Последовала передача с левого фланга на дальнюю штангу ворот Нидерландов, откуда головой вонзил мяч в сетку ворот голландцев Исса Диоп.
Встреча перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где точнее были марокканцы. У голландцев Джастин Клюйверт и Квинтен Тимбер пробили мимо створа, а удар Крисенсио Саммервилла парировал Яссин Буну.