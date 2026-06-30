Сборная Марокко в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2016 одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) .

Нидерланды — Марокко globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 72-й минуте. Начал голевую атаку Вербрюгген, в центре поля выиграл верх Вегорст, далее мяч подхватил Саммервилл, дотащил его до штрафной и в падении протолкнул сферу на Коди Гакпо, который из пределов штрафной замкнул передачу.

Отыграться марокканцам удалось лишь в компенсированное время. Последовала передача с левого фланга на дальнюю штангу ворот Нидерландов, откуда головой вонзил мяч в сетку ворот голландцев Исса Диоп.

Встреча перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где точнее были марокканцы. У голландцев Джастин Клюйверт и Квинтен Тимбер пробили мимо створа, а удар Крисенсио Саммервилла парировал Яссин Буну.

Результат матча Нидерланды Амстердам 1:1 Марокко Рабат 1:0 Коди Матес Гакпо 72' 2:0 Теун Коопмейнерс 90+1' пен. 3:0 Ваутер Вегорст 90+1' пен. 3:1 Исмаэль Сайбари 90+1' пен. 3:2 Исса Диоп 90+1' 3:3 Суфьян Рахими 90+1' пен. 3:4 Чемсдин Талби 90+1' пен. Нидерланды: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Натан Аке ( Теун Коопмейнерс 71' ), Дензел Дюмфрис, Микки ван де Вен ( Квинтен Тимбер 86' ), Райан Гравенберх ( Йоррел Хато 86' ), Френки де Йонг ( Мартен де Рон 110' ), Крисенсио Саммервилл, Коди Матес Гакпо ( Джастин Клюйверт 113' ), Брайан Бробби ( Ваутер Вегорст 71' ) Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Шади Риад ( Анасс Салах-Эддин 75' ), Исса Диоп, Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари, Билаль эль-Ханнус ( Чемсдин Талби 87' ), Аззедин Унаи ( Суфьян Рахими 86' ), Браим Диас ( Самир эль Мурабет 79' ), Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди ( Жессим Яссин 79' ) Жёлтая карточка: Исса Диоп 47' (Марокко)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 1 Удары мимо 4 30 Владение мячом 70 5 Угловые удары 8 3 Офсайды 0 18 Фолы 15

Сборная Марокко в 1/8 финала сыграет 4 июля с командой Канады. Сборная Нидерландов покидает турнир.