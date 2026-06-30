Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал неудачу команды после вылета с ЧМ-2026.

Рональд Куман globallookpress.com

В матче 1/16 финала нидерландцы сыграли вничью с Марокко (1:1) в основное и дополнительное время, а затем уступили в серии послематчевых пенальти, завершив выступление на турнире.

После встречи Куман высказался по поводу обсуждений тактических решений своей команды и дал понять, что не придаёт значения мнению критиков.

«Вся Голландия говорила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы вышли с пятью защитниками — и всё равно нас раскритиковали. Поэтому повторю ещё раз: мне плевать на критику», — цитирует специалиста сайт ФИФА.

Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится со сборной Канады.