Бывший футболист Сергей Кирьяков высказался о том, что Германия в серии пенальти проиграла Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Я смотрел игру Германии и болел за немцев. В футболе так бывает: фавориты иногда оступаются и вылетают. Для Парагвая это был матч жизни и смерти — они бились как звери и в заключительном туре группы, и сейчас. У немцев же не было огня и страсти в глазах. Они контролировали мяч, много времени проводили у штрафной соперника, но в эпизодах, когда нужно было взять игру на себя, рисковать, идти в обыгрыш и продавливать, они уступали. Не хватало нестандартных креативных ходов и дальних ударов.

Отменённый гол? Судья заслуженно отменил его — игрок Германии явно мешал вратарю, несмотря на критику судейства со стороны Нагельсманна. Для него этот турнир был очень важен, его реакция на вылет понятна. Немцы уже который раз не могут дойти до полуфинала или медалей — то вылетают из группы, то на первой стадии плей-офф», — сказал Кирьяков «Советскому спорту».

В 1/8 финала ЧМ-2026 уже вышли сборные Канады, Бразилии, Парагвая и Марокко.