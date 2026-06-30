В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.

«Невероятные чувства, невероятная радость. Это был тяжелый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счет, они сравняли, но потом нам удалось удержать преимущество. Конечно, мы проанализировали каждого игрока и каждую деталь в действиях тех, кто пробивал пенальти. Слава Богу, я смог отразить два пенальти. Я горжусь тем, что мы выбили из турнира команду, которая была чемпионом. Этот матч посвящается всем парагвайцам», — цитирует Хиля пресс‑служба ФИФА.

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал победу своей команды над Германией (1:1, 4:3 по пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.

2.50

Прогнозы•Послезавтра 03:00 США — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставка Американцы и боснийцы не будут форсировать события

Футбол• Сегодня 10:41 Эффект Холанна и иллюзия Месси: кто из фаворитов ЧМ-2026 реально загнется без своей суперзвезды

Футбол• Сегодня 07:58 Моменты ЧМ: камбэк Бразилии, провал Германии и пенальти Марокко

Футбол• Сегодня 06:59 Нидерланды — Марокко: онлайн, прямая трансляция 1/16 финала ЧМ-2026

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 30 июня — 1 июля: превью матчей

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 08:03 Кинули: как бразильцы отказались от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

Футбол• Сегодня 03:37 Приоритеты Марески в «Сити»: доверие фанатов и перестройка состава

Футбол• Вчера 15:56 Кто выиграет ЧМ-2026? Гид по участникам плей-офф (часть вторая)

Футбол• Вчера 13:59 Трансферный дайджест. 23 — 29 июня

Футбол• Вчера 04:44 От Месси от Инфантино: Герои и неудачники ЧМ-2026

Выбор читателей

Футбол• 25/06/2026 14:49 Эстафета величия: кто владел главным чемпионским поясом мирового футбола с 1980 года по наши дни

Футбол• 27/06/2026 13:12 Эго-зависимые: почему Месси и Роналду не могут просто взять и остановиться

Футбол• 23/06/2026 15:44 «Золотое поколение», пустые обещания: Турция и еще четыре сборные, которых мы не ждем на ЧМ-2030

Футбол• 27/06/2026 03:28 Полный набор: Почему «Сити» потратил так много на Андерсона

Футбол• 25/06/2026 20:05 Секрет популярности «Vamos»: как одно испанское слово покорило мировой футбол

Самое интересное

Футбол• 25/03/2026 18:45 От Даумана до Гарсии: кто станет главным «джокером» на ЧМ-2026?

Футбол• 25/03/2026 05:33 От Месси до Салаха: 10 прощаний, которые изменили футбол

Футбол• 24/03/2026 19:51 Талантливый, но ленивый: кто такой Робиньо Ваз и почему он оказался в «Роме»

Футбол• 24/03/2026 14:18 Проклятие финалов: как «Арсенал» снова сломался в решающий момент