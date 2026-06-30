Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал победу своей команды над Германией (1:1, 4:3 по пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Невероятные чувства, невероятная радость. Это был тяжелый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счет, они сравняли, но потом нам удалось удержать преимущество. Конечно, мы проанализировали каждого игрока и каждую деталь в действиях тех, кто пробивал пенальти. Слава Богу, я смог отразить два пенальти. Я горжусь тем, что мы выбили из турнира команду, которая была чемпионом. Этот матч посвящается всем парагвайцам», — цитирует Хиля пресс‑служба ФИФА.
В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.