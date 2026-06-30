Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал победу своей команды над Германией (1:1, 4:3 по пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Орландо Хиль
Орландо Хиль globallookpress.com

«Невероятные чувства, невероятная радость. Это был тяжелый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счет, они сравняли, но потом нам удалось удержать преимущество. Конечно, мы проанализировали каждого игрока и каждую деталь в действиях тех, кто пробивал пенальти. Слава Богу, я смог отразить два пенальти. Я горжусь тем, что мы выбили из турнира команду, которая была чемпионом. Этот матч посвящается всем парагвайцам», — цитирует Хиля пресс‑служба ФИФА.

В следующем раунде турнира латиноамериканцы сыграют с победителем пары Франция — Швеция.