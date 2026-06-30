Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил игру национальной команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии (2:1).

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

«Мы говорили об этом перед чемпионатом мира. В футболе бывают ошибки, их невозможно избежать. Никто не совершенен. Мы можем работать над тем, как мы на них реагируем. Именно это мы и делаем. Главное — двигаться вперед. Мы сделали это во втором тайме. Никто не думал, что эта команда не забьет. Во втором тайме мы улучшили игру, чтобы избежать переходов, которые могли бы осложнить задачу. Страдать — это нормально. В футболе нет ничего нового. Чувствовать облегчение — это тоже нормально. Я всегда стараюсь помнить, что после поражения находиться здесь (на пресс-конференциях) труднее.

Думаю, что это была наша самая совершенная игра на данный момент. В первом тайме у нас были проблемы с созданием моментов, Япония плотно оборонялась. Во втором тайме мы искали решения, используя прострелы и чаще играя в штрафной. Думаю, прогресс был налицо. Сегодня, если у нас были проблемы, мы искали пути их решения.

Сначала мы вчетвером пытались получить преимущества в центре поля, искали игру между линиями и отдавали мяч нападающим. Это не сработало, потому что соперник слишком компактно играл на своей половине поля. В перерыве мы внесли изменения, чтобы попытаться делать больше передач. Нам нужно работать над подачей угловых, улучшить структуру.

(Перед голом Мартинелли) я был спокоен. Команда играла хорошо. После (пропущенного) гола у нас возникли трудности, потому что соперник был силен. Это команда хорошего уровня, очень организованная и представляющая опасность. Игроки сильны физически. Команда сыграла хорошо. Мы не выглядели растерянными, как в первом тайме против Марокко», — сказал Анчелотти Globo Esporte.

После этого противостояния сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча Кот-д’Ивуар — Норвегия.