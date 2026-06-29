Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано объяснил назначение Энцо Марески на пост главного тренера его высокими профессиональными достижениями и авторитетом в футбольном мире.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Энцо был лучшим кандидатом среди всех, кого мы рассматривали. Мы знаем его личные качества и видение того, как нужно играть в футбол. Это человек с безупречной репутацией, харизмой и страстью к делу. Помимо успехов в "Челси" и "Лестере", его послужной список в "Сити" говорит сам за себя. Он великолепно руководил нашей молодежной командой и внес ключевой вклад в исторический сезон, когда мы завоевали три трофея. Мы обеспечим ему все необходимое для достижения успеха здесь, и мы все с нетерпением ждем, когда увидим его позитивное влияние на развитие клуба», — приводятся слова Сориано на сайте команды.

Итальянский специалист, ранее возглавлявший лондонский «Челси», официально сменил у руля горожан Хосепа Гвардиолу, подписав контракт до лета 2029 года. Для Марески это возвращение в манчестерский клуб, где он прежде успешно работал с молодежным составом и ассистировал в тренерском штабе первой команды.