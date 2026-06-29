«Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на пост главного тренера команды, заключив с ним трудовое соглашение сроком на три года.

Энцо Мареска globallookpress.com

Предыдущим местом работы 46-летнего наставника был лондонский «Челси», у руля которого он находился с июля 2024 по январь 2026 года. За этот период итальянский тренер привел «синих» к триумфу в Лиге конференций УЕФА, а также выиграл с клубом трофей клубного чемпионата мира.

Ранее в своей карьере Мареска успешно возглавлял «Лестер Сити» в сезоне 2023/24, а до этого на протяжении одного года являлся ассистентом Хосепа Гвардиолы в главной команде «горожан». Кроме того, специалист уже имел опыт самостоятельной работы в структуре манчестерского гранда, руководя молодежным составом «Сити» в сезоне-2020/21.