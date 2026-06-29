Пресс-служба «Чикаго Файр» из МЛС объявила о подписании контракта с нападающим Робертом Левандовским.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Мы подписали в качестве действующего игрока мировую футбольную икону и лучшего бомбардира Польши за всю историю Роберта Левандовского», — говорится в сообщении пресс-службы на странице клуба в социальной сети.

Напомним, что польский нападающий выступал за «Барселону» с 2022-го года. Левандовский покинул стан «сине-гранатовых» в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне форвард провел за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 голевые передачи.