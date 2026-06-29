Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждёт от матча 1/16 финала ЧМ‑2026 между Нидерландами и Марокко.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Учитывая, что начинается плей‑офф, нас ждёт интригующий матч. Думаю, Нидерланды не отойдут от своего стиля, а будут играть в атакующий футбол. Они победят со счётом 2:1. Допускаю, что защитники у них могут хорошо на угловом подключиться и забить. Если бы Нидерландам попалась в 1/16 финала Франция, то они бы вылетели. А так соперники в силу ранней стадии не такие мощные, поэтому могут дойти далеко», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Эта встреча состоится 30 июня в 4:00 (мск). Нидерланды выиграли группу F с 7 очками, а Марокко (7 очков) стало второй в квартете C.