Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что был готов выпустить на поле нападающего Неймара во время матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Японии (2:1).

Неймар — нападающий сборной Бразилии globallookpress.com

«Я готовил выход Неймара в дополнительное время. Я поговорил с ним и сказал, что, если мы не сравняем счёт, он выйдет на поле на 60-й минуте.

Мы сравняли счёт, и я не хотел менять расстановку… Команда контролировала игру», — приводит слова Анчелотти AS.

После этого матча сборная Бразилии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча Кот-д’Ивуар — Норвегия.