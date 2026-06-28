В матче 3-го тура чемпионата мира сборная Англии сыграет со сборной Панамы на «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд, США. Игра состоится 28 июня в полночь. Узнайте в нашем анонсе, где и как смотреть матч

В прошлом туре Англия потеряла 2 очка, сыграв вничью с Ганой и теперь намерена реабилитироваться, тем более в игре с таким откровенно слабым оппонентом.

Сборная Панамы, как бы ей не хотелось, никак не может разжиться очками. Она проиграла два предыдущих матча. При этом андердог квартета L пропустил всего 2 гола. Удастся ли англичанам разворошить оборону соперника? Они бы явно этого хотели после нулевой с Ганой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, будет ли матч результативным. Стоит ли ждать голов от Панамы, можно узнать здесь.

Коэффициенты букмекеров: 18.0 — победа Панамы, 1.16 — победа Англии, 8.50 — ничья.

Прогноз ИИ: победа сборной Англии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Панама — Англия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Панама — Англия в подробном онлайн-репортаже.