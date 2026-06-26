28 июня в третьем туре группового этапа в квартете L на чемпионате мира по футболу сыграют Панама и Англия. Начало встречи — 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Панама: битва за престиж на прощание с мундиалем

Турнирное положение: Сборная Панамы перед заключительным туром группового этапа ЧМ-2026 замыкает квартет L, не набрав очков.

Для латиноамериканской команды этот матч станет финальным аккордом на турнире. Потерпев два поражения подряд, панамцы лишились даже теоретических шансов на выход в 1/16 финала. Главная мотивация номинальных хозяев — громко хлопнуть дверью и отобрать очки у топ-сборной.

Последние матчи: Подопечные Томаса Кристиансена не смогли зацепиться за результат в первых турах. Сначала панамцы уступили Гане (0:1), а затем до последнего удерживали ничью с Хорватией, но в итоге пропустили во втором тайме и проиграли со счетом 0:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все ключевые футболисты здоровы и готовы выйти на поле.

Состояние команды: Несмотря на вылет, Панаму нельзя назвать легкой добычей. Команда организованно обороняется и бьется на каждом клочке поля, о чем говорят минимальные поражения от крепких европейцев и африканцев. Вратарь Орландо Москера находится в тонусе благодаря постоянному давлению на его ворота. Тренерский штаб наверняка попытается сыграть раскованно в атаке, где ставка будет сделана на габариты форварда Эдуардо Герреро и скорость флангов.

Англия: погоня за первым местом и сухим результатом

Турнирное положение: Сборная Англии возглавляет группу L с 4 очками в активе. «Три льва» уже гарантировали себе участие в 1/16 финала, однако Томас Тухель требует от команды только победы.

Чтобы выйти в плей-офф именно с первого места и получить более легкую сетку, англичанам необходимо обыгрывать Панаму с максимально крупным счетом, так как Гана наступает на пятки.

Последние матчи: Англичане стартовали с яркой и результативной победы над Хорватией со счетом 4:2. Однако во втором туре команда неожиданно наткнулась на «автобус» Ганы, так и не сумев вскрыть их оборону — нулевая ничья (0:0).

Не сыграют: потерь в составе нет, однако несколько администраторов федерации не получили визы США.

Состояние команды: Родоначальники футбола горят желанием реабилитироваться за беззубую игру против ганцев. Томас Тухель попал под шквал критики от британских СМИ, поэтому в матче против аутсайдера Англия с первых минут включит тотальный прессинг.

Огромная мотивация будет у Гарри Кейна, который рассчитывает пополнить свой бомбардирский счет в гонке за «Золотую бутсу». Помогать ему взламывать насыщенную оборону будут реактивные Букайо Сака и Фил Фоден.

На что ставят в матче Панама — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Панама — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Англия уже встречалась с Панамой на чемпионате мира в 2018 году и тогда разгромила соперника со счетом 6:1.

Панама не может забить на ЧМ-2026 уже два матча подряд

Англия забивала первой в 6 из 8 последних официальных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1.16 а на Панаму — 17.00, ничью букмекеры оценивают в 8.40.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание сухой победы Англии в этом матче.

1.79 Сухая победа Англии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Панама — Англия принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Сухая победа Англии в этом матче за 1.79.

Прогноз: Рискнем и поставим на победу Англии в каждом из матчей.

2.13 Победа Англии в каждом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Панама — Англия принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Англия выиграет в каждом из таймов этого матча за 2.13.