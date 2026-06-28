прогноз на битву за выход в 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 1.86

28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Алжир и Австрия. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Алжир

Турнирное положение: Алжир после двух поединков чемпионата мира занимает третью позицию с тремя очками, поэтому ему необходимо выигрывать, чтобы выйти в плей-офф.

Команда на три пункта отстаёт от лидирующей в квартете Аргентины и только по разнице мячей — нынешнему соперника, а также на три балла опережает четвертую в таблице Иорданию.

Последние матчи: в предыдущей игре (второй тур групповой стадии мундиаля) сборная и набрала все свои очки, которая пока что имеет, одолев Иорданию (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в первом туре нынешнего раунда мирового форума африканская сборная оказалась бессильна против гения Лионеля Месси, потерпев разгром от Аргентины (0:3).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, половина из которых была товарищескими, Алжир выиграл три раза при одном поражении.

Хотя такие выступления должны внушать сборной оптимизм по поводу шансов одержать победу, но разница в классе все же говорит не в её пользу, да и ничья, скорее всего, также выведет её в плей-офф.

Надир Бенбуали и Амин Гуири — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

Австрия

Турнирное положение: Австрия относительно уверенно закрепилась на второй позиции в квартете J, набрав три очка, поэтому может позволить себе даже ничью для выхода в плей-офф.

Команда тремя баллами уступает лидирующей Аргентине, а также по разнице мячей опережает нынешнего соперника, тогда как аутсайдер группы отстаёт от неё на три пункта.

Последние матчи: во втором туре нынешней стадии североамериканского мундиаля сборная, как и её оппонент ранее, также не сумела остановить Месси, проиграв 0:2.

В стартовом поединке финальной части чемпионата мира европейский коллектив как раз и набрал три очка, когда уверенно разобрался с Иорданией — 3:1.

Не сыграют: травмирован — Баумгартнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, где только два были официальными, Австрия выиграла четырежды при одном поражении.

И эта форма, и преимущество в классе над соперником делают сборную фаворитом дуэли, тем не менее, африканский оппонент вполне способен неприятно её удивить.

Три гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

На что ставят в матче Алжир — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Алжир — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх последних матчах Алжира забивал больше двух голов

в трёх из четырёх последних матчей Алжир победил

в четырех из пяти последних матчей Австрия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.90. Ничья — в 2.28, успех Иордании — в 3.75.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.25 и 1.36.

Прогноз: в трёх последних матчах Алжира забивали больше двух голов. При этом в единственном до сих пор поединке этих сборных забивали два мяча.

Тем временем, в пяти из семи последних матчей Австрии забивали минимум два гола.

1.86 Тотал больше 1,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Алжир — Австрия принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 1,75 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух голов, ведь так было в трёх последних матчах Алжира.

3.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Алжир — Австрия принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 3.25