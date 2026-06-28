28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Алжир и Австрия. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
Алжир
Турнирное положение: Алжир после двух поединков чемпионата мира занимает третью позицию с тремя очками, поэтому ему необходимо выигрывать, чтобы выйти в плей-офф.
Команда на три пункта отстаёт от лидирующей в квартете Аргентины и только по разнице мячей — нынешнему соперника, а также на три балла опережает четвертую в таблице Иорданию.
Последние матчи: в предыдущей игре (второй тур групповой стадии мундиаля) сборная и набрала все свои очки, которая пока что имеет, одолев Иорданию (2:1).
Ранее в первом туре нынешнего раунда мирового форума африканская сборная оказалась бессильна против гения Лионеля Месси, потерпев разгром от Аргентины (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах, половина из которых была товарищескими, Алжир выиграл три раза при одном поражении.
Хотя такие выступления должны внушать сборной оптимизм по поводу шансов одержать победу, но разница в классе все же говорит не в её пользу, да и ничья, скорее всего, также выведет её в плей-офф.
Надир Бенбуали и Амин Гуири — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Австрия
Турнирное положение: Австрия относительно уверенно закрепилась на второй позиции в квартете J, набрав три очка, поэтому может позволить себе даже ничью для выхода в плей-офф.
Команда тремя баллами уступает лидирующей Аргентине, а также по разнице мячей опережает нынешнего соперника, тогда как аутсайдер группы отстаёт от неё на три пункта.
Последние матчи: во втором туре нынешней стадии североамериканского мундиаля сборная, как и её оппонент ранее, также не сумела остановить Месси, проиграв 0:2.
В стартовом поединке финальной части чемпионата мира европейский коллектив как раз и набрал три очка, когда уверенно разобрался с Иорданией — 3:1.
Не сыграют: травмирован — Баумгартнер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, где только два были официальными, Австрия выиграла четырежды при одном поражении.
И эта форма, и преимущество в классе над соперником делают сборную фаворитом дуэли, тем не менее, африканский оппонент вполне способен неприятно её удивить.
Три гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трёх последних матчах Алжира забивал больше двух голов
- в трёх из четырёх последних матчей Алжир победил
- в четырех из пяти последних матчей Австрия выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.90. Ничья — в 2.28, успех Иордании — в 3.75.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.25 и 1.36.
Прогноз: в трёх последних матчах Алжира забивали больше двух голов. При этом в единственном до сих пор поединке этих сборных забивали два мяча.
Тем временем, в пяти из семи последних матчей Австрии забивали минимум два гола.
Ставка: тотал больше 1,75 голов за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух голов, ведь так было в трёх последних матчах Алжира.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 3.25